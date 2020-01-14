نجم برشلونة يفاجئ فالفيردي قبل مغادرة الفريق

عبر النجم الدولي البرازيلي ‏آرثور نجم نادي برشلونة الاسباني في تصريحاته صحفية اليوم الثلاثاء عن حزنه لرحيل المدرب فالفيردي الذي تم فسخ تعاقده من قبل إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو فجر اليوم بسبب سوء النتائج بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني.





وقال نجم نادي برشلونة: "اليوم نهاية مسيرة شخص مُهم للغاية منذ وصولي إلى النادي الكتالوني انا هُنا اشكر المدرب فالفيردي على الترحيب بي في النادي وكان من الامور الاساسية في انسجامي هُنا في اسبانيا ومع الفريق".





وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي: "شكراً لجميع المحاثات التي كانت بيننا وجعلتني أتطور داخل وخارج الملعب في الأراضي الإسبانية مع نادي برشلونة لا أستطيع إلا أن أتمنى لك الاشياء الجيدة والنجاح في ماهو قادم من حياتك المهنية فالفيردي".





وكان النجم الدولي البرازيلي آرثور قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الماضي بطلب من المدرب إرنيستو فالفيردي.





يذكر أن نادي برشلونة الاسباني قد قرر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر فسخ التعاقد مع المدرب فالفيردي وتعيين المدرب كيكي سيتين مديرا فنيا لنادي برشلونة الاسباني الذي حل خلفا لإرنيستو فالفيردي.



