Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم برشلونة يفاجئ فالفيردي قبل مغادرة الفريق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:29 م
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
علي ماهر حلمي
Advertisements
عبر النجم الدولي البرازيلي ‏آرثور نجم نادي برشلونة الاسباني في تصريحاته صحفية اليوم الثلاثاء عن حزنه لرحيل المدرب فالفيردي الذي تم فسخ تعاقده من قبل إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو فجر اليوم بسبب سوء النتائج بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني.

وقال نجم نادي برشلونة: "اليوم نهاية مسيرة شخص مُهم للغاية منذ وصولي إلى النادي الكتالوني انا هُنا اشكر المدرب فالفيردي على الترحيب بي في النادي وكان من الامور الاساسية في انسجامي هُنا في اسبانيا ومع الفريق".

وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي: "شكراً لجميع المحاثات التي كانت بيننا وجعلتني أتطور داخل وخارج الملعب في الأراضي الإسبانية مع نادي برشلونة لا أستطيع إلا أن أتمنى لك الاشياء الجيدة والنجاح في ماهو قادم من حياتك المهنية فالفيردي".

وكان النجم الدولي البرازيلي آرثور قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الماضي بطلب من المدرب إرنيستو فالفيردي.

يذكر أن نادي برشلونة الاسباني قد قرر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر فسخ التعاقد مع المدرب فالفيردي وتعيين المدرب كيكي سيتين مديرا فنيا لنادي برشلونة الاسباني الذي حل خلفا لإرنيستو فالفيردي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي كاس السوبر نهائي السوبر الإسباني المدرب كيكي سيتين الكاس الاسباني ادارة برشلونة

أخبار تهمك

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ حوالي 5 ساعات

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة يفاجئ فالفيردي قبل مغادرة الفريق

منذ 43 دقيقة

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 5 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

منذ 40 دقيقة

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا يغضب نجوم ليفربول من يورجن كلوب؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

01:58 م

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

11:31 ص

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

11:50 ص

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status