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"نون" تعرض فيديو لتامر حسني مع جمهوره السعودي أثناء مشاهدتهم "الفلوس"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:33 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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طرحت شركة "نجوم نون" للإنتاج والتوزيع الفني مقطع فيديو للنجم تامر حسني، أثناء مشاهدته مع الجمهور السعودي على فيلم "الفلوس" بإحدى سينمات السعودية، وذلك عبر حسابهم الخاص بإنستجرام.

 

وعلقت الشركة على الفيديو: "الفنان تامر حسني يحضر فيلم الفلوس مع الجمهور السعودي وحاله من البهجة تنتاب المكان بسبب أغنية حلو المكان التي لاقت نجاحه كبيرًا في هذه الأيام من داخل الفيلم والجمهور يقرر فجأة الاحتفال وكأنه حفل غنائي وترك الجمهور المقاعد وألتف حول نجمهم المحبوب تامر حسني للغناء معه وكان في منتهى اللطف والمحبة وبعد انتهاء العرض ظل الجمهور يصفق بحرارة وتحية كبيرة لنجمهم المصري المحبوب".

 

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة نجوم نون المهندس محمد ناقرو بأن فيلم الفلوس انجح فيلم عربي منذ بدء دور العرض في السعودية وحقق في أسبوعين ما يعادل ٤٠ مليون جنيه مصري وعدد مرات العرض تتجاوز الـ٦٠ عرض يوميا موزعة علي شاشات ڤوكس سينما وموڤي وأي ام سي".

 

وأكد ناقرو أن الفنان تامر حسني هو النجم الأكثر طلبًا في سوق السينما والغناء في السعودية وهو الأغلى بيعًا على الإطلاق والفيلم المصري الوحيد الذي حقق اكبر الإيرادات في العالم العربي".

 

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، حقق خلال 20 يومًا إيرادات عالية وصلت إلى 28 مليون جنيه داخل دور العرض السينمائية بمصر.

 

فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، تامر حسني، زينة عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

 

والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت"، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا.


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