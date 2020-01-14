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بختام التعاملات.. ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 0.98%

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% رابحا 27.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2802.90 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 217.7 مليون سهم محققة ما قيمته 265.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3298 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقر سهمين.
 
 
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.55%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 13.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.62%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.70%.
 

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