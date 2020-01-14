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استجواب وزيرة الصحة.. عضو سابق بالأطباء: نحتاج لتطوير المنظومة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
ماهيتاب عبد الفتاح
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كشف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، عن موقفه من استجواب الدكتورة هالة وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء في البرلمان.

وقال حسين، في تصريحات خاصة إلى "الفجر": "لا أتوقع أي نتائج من الاستجواب مطلقًا"، متسائلا: "إن كان مستشفى بولاق الدكرور هو سبب الاستجواب، فما الفرق بين حال المستشفى وحال معظم المستشفيات الحكومي بمصر؟. فالأمر أشبه بكونه ترويج للبرلمان".

وأوضح أن وقت الاستجواب يتزامن أيضًا مع قُرب انتخابات البرلمان، وانتهاء تلك الدورة المنعقدة قد يجعل الأمر أشبه بكونه هزلي، قائلًا: "لايجب قصر أزمات وزارة الصحة على الموازنة فقط، الأمر لا يُحسب هكذا، ولكن يجب السؤال عن مقترحات الوزيرة لزيادة تلك الموازنة، وتنمية منظومة الصحة وتوفير بعض المستلزمات البسيطة التي يعاني الاطباء من نقصها بالمستشفيات الحكومية".
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