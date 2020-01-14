غادة والي ونبيلة مكرم يرويان تفاصيل الصورة المجمعة للوزيرات

كشفت الوزيرتان السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة غادة والي، خلال حوارهما ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الصورة الجماعية للوزيرات التي نشرتها إحدى المجلات.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنهم التقطوا الصورة مع بعض، مضيفة: "كنا خايفيين لأننا دائما كوزيرات نرتدي ألوان سوداء، أو رماديات، أو الأزرق.. فكنا قلقانين من الألوان"، بينما أوضحت والي، أن فكرة تنفيذ الصورة، واختيار الألوان استغرق وقتا، وجهدا من فريق العمل.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزيرات صورة مصر في الخارج، مؤكدة أن فخر لهم أن يتم اختيارهن كوزيرات لمصر، ويجب أن نبتعد كوزيرات عن "البهرجة"، معلقة: "مش لازم نلبس ورق هدايا".

