Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيله يكشف كواليس مفاوضات سموحة مع الصباحي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:26 م
Advertisements
محمد الصباحي
محمد الصباحي
هاني عصام
Advertisements
تحدث محمد رزق وكيل أعمال محمد الصباحي لاعب فريق أسوان عن كواليس مفاوضات نادي سموحة مع اللاعب.

ويرغب سموحة في حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وضم اللاعب إلى في الوقت الحالي للاستفادة من خدماته.

وقال رزق في تصريحات خاصة "العرض الرسمي الذي وصل لأسوان حتى الآن من نادي سموحة فقط".

وتابع : "أسوان اشترط الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل التخلي عن خدمات اللاعب".

وأضاف : "هناك مفاوضات من أندية القمة مع اللاعب لكن مع تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجاري".

وظهر الصباحي بشكل مميز مع أسوان في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.
Advertisements

أخبار تهمك

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ حوالي 4 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ حوالي 5 ساعات

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

منذ ساعة و 16 دقيقة

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 18 ساعة

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعة

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلونة يفاجئ فالفيردي قبل مغادرة الفريق

منذ ساعة الا ربع

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

منذ 42 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

4 أزمات تواجه مدرب برشلونة الجديد بعد توليه المهمة الفنية

أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

01:58 م

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

11:31 ص

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

11:50 ص

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status