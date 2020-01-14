وكيله يكشف كواليس مفاوضات سموحة مع الصباحي

تحدث محمد رزق وكيل أعمال محمد الصباحي لاعب فريق أسوان عن كواليس مفاوضات نادي سموحة مع اللاعب.



ويرغب سموحة في حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وضم اللاعب إلى في الوقت الحالي للاستفادة من خدماته.



وقال رزق في تصريحات خاصة "العرض الرسمي الذي وصل لأسوان حتى الآن من نادي سموحة فقط".



وتابع : "أسوان اشترط الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل التخلي عن خدمات اللاعب".



وأضاف : "هناك مفاوضات من أندية القمة مع اللاعب لكن مع تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجاري".



وظهر الصباحي بشكل مميز مع أسوان في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.