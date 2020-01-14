غادة والي تروي تفاصيل مهامها الجديدة والصعوبات التي واجهتها (فيديو)

روت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، و مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، تفاصيل الوظيفة الجديدة التي كُلفت بها والتي من المقرر تبدأ مهامها في الفترة القادمة.





وقالت غادة والي، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر قناة "DMC" الفضائية، في البداية أن وظيفتها ستكون متعلقة بالقضايا التي تؤثر على التنمية المستدامة في الدول النامية وغيرها من الدول الفقيرة خاصة، منها أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت فيها مصر ودول العالم على أن تتحقق في عام 2030.



وأكدت غادة والي، أنها تعرضت للعديد من الاختبارات والمقابلات خلال ترشيحها لتولي هذا المنصب الدولي، مُبررة الأمر قائلة: " أنا لازم أكون مستعدة لأي منصب وأكون مذاكرة كويس، وباشتغل على نفسي، والمهم ماكونش قصرت".

وكشفت غادة والي عن خطتها المستقبلية التي ستقوم بتطبيقها قبل سفرها خلال الفترة المقبلة، قائلة: " قبل ما أسافر، الشهر ده هقضي وقت أطول مع والدي ووالدتي لأني كنت مقصرة في أحيان كثيرة ومكنتش بقدر أقضي معاهم الوقت اللي عايزة أقضيه معاهم".

وأضافت غادة والي، أنها ستسافر في إجازة قصيرة مع أسرتها لإحدى مدن البحر الأحمر، بجانب حرصها على شراء الكثير من الكتب التي لم يكن لديها وقت لشرائها أو قراءتها.



