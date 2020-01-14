ميناء بورسعيد يضبط شحنة حشيش بـ45 مليون جنيه





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي ( تفاح ) لصالح إحدى الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط 3060 طربة لمخدر الحشيش وزنت 630 "ستمائة وثلاثون كيلو جرام".



وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم (شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية – أحدهما مقيم بدولته العربية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية)، ويعمل مندوب استيراد حاويات "تفاح" من ذات الدولة.



وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهم المقيم بالبلاد حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالي– 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات بالاشتراك مع المتهم المتواجد خارج البلاد.



وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي ( 45،000،000 خمسة وأربعون مليون جنيهًا تقريبًا )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة، من إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش إلى داخل البلاد.