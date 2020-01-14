براءة طيار مدني سابق من تهم النصب بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنح مستانف شبرا الخيمة، ببراءة طيار مدني سابق من تهم النصب والاحتيال على رجال الأعمال بادعاء وجود صلات له مع مسؤلين كبار بالدولة للتوصية لمواطنين في وظائف عامة مقابل مبالغ مالية من المواطنين وهدايا في القضية التي حملت رقم 21575 لسنة 2018 جنح قسم ثان شبرا الخيمة.



وقررت المحكمة، إسقاط التهم عن المتهم ويدعى رضا عثمان عوض وبراءته مما نسب إليه من اتهامات بالنصب والاحتيال.



وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم سنة والغرامة إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم وبراءته محكمة جنح مستانف شبرا.



ووجهت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، للمتهم والذي كان يعمل طيار مدني سابق تهم النصب والاحتيال وانتحال صفه والاستيلاء على أموال الغير لاتهامه بالقيام بالاتصال بمسؤلين في محافظة القليوبية ومديرية الأمن وطلب منهم خدمات وتوصيات على مواطنين عاديين كما قام بالتدخل لدى مسؤلين في محافظة القليوبية وقررت حبسه وإحالته للمحاكمة التي قضت ببراءته مما هو منسوب إليه.