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حماقي أفضل مطرب مصري في "كازا آرت" بالمغرب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:33 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة "أفضل مطرب مصري" على هامش فعاليات مهرجان"كازا آرت" بالمغرب.

ويغادر حماقي، مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لإستلام الجائزة حيث يُقام الحفل في فندق سوفيتل بالدار البيضاء.

وفاز حماقي، بالجائزة بسبب نشاطاته الفنية خلال الفترة الحالية، فحماقي عضو لجنة تحكيم لأهم برنامجين اكتشاف المواهب الغنائية بالوطن العربي، فضلًا عن إحيائه لعدد كبير من الحفلات بمصر وبالدول العربية.



وقال الفنان محمد حماقي، عن عام 2020، أنه سيضم مشاريع فنية كثيرة، منها ألبومه الجديد الذي بدء بالتحضير به، وبالفعل انتهى من تنفيذ ثلاث أغاني منه.


و عن مشاركته السينمائية قائلًا:" أنه يتم العمل علية حاليًا وأن هناك جلسات عمل مع المخرج والمؤلف".


وأضاف "حماقي" عن تجربته في برنامج "ذا فويس كيدز"، أنه برنامج مختلف تمامًا عن "ذا فويس"، حيث يختلف في الطريقه والتعامل والأسلوب، موضحًا ذلك بأن الكبار من الممكن توجية لهم معلومات يقبلونها على الفور، لكنمع الاطفال التعامل مختلف لانك تتحدث مع مشاعرهم قبل عقولهم.


يذكر أن آخر أعمال حماقي، الفنية فيديو كليب "راسمك في خيالي" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر قناة "اليوتيوب"، فالأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم.
والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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