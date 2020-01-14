أستاذ بالقصر العيني: "مفيش حاجة اسمها سيجارة صحية"

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بمستشفى القصر العيني، إن السيجارة الإليكترونية ليست دواء، ولا يوجد أي توصية طبية لاستعمالها للإقلاع عن التدخين.



وأشار "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن السيجارة الإليكترونية ليست أداة صحية حتى ننصح بها أحد، محذرا الشباب من استخدام السجائر الإليكترونية.



ونوه رئيس قسم الصدر بمستشفى القصر العيني، بأنه يجب على السيدات الحوامل عدم تدخين السجائر العادية أو الإليكترونية نهائيا، معقبا: "مفيش حاجة اسمها سيجارة صحية".

