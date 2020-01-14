قطع المياه عن 3 أحياء سكنية بمدينة بدر لمدة 10 ساعات





أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه عن الأحياء السكنية(الثانى ، الرابع ، الخامس)، من الساعة 9 صباح غدٍ الأربعاء الموافق 15/1/2020 وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم، لمدة 10 ساعات، نظراً لأعمال ربط الحى السادس بخطوط المياه الرئيسية بالمدينة.





وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



