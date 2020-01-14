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BMW توقف انتاج سيارتها الرياضية الهجينة i8 لإفساح المجال للموديلات الكهربائية بالكامل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:28 م
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BMW i8
BMW i8
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ستتوقف شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات، عن إنتاج i8 في وقت ما من شهر أبريل من هذا العام، مما يمهد الطريق لخط الإنتاج القادم لجميع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الكهربائية (EVs) ، وفقًا لتقارير Autocar . وصلت السيارة الرائدة من مجموعة BMW / الكهربائية الهجينة لأول مرة إلى السوق في عام 2014.

إذا كنت تحب السيارة الرياضية ذات الأداء العالي، مثل BMW i8، فمن المتوقع أن تملأ الشركة الألمانية الفجوة في السنوات الخمس المقبلة بسيارة جديدة. مثل i8 ، يشاع أن يكون لها مجموعة محرك هجينة في المكونات.

وقال متحدث باسم الشركة إن عملاء المملكة المتحدة سيحتاجون إلى تقديم طلبات بحلول شهر فبراير في حالة شراء سيارة مدمجة.

ربما لا تكون نهاية i8 مفاجئة تمامًا حيث تعمل BMW على مجموعة من السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات حتى الآن.

كما اوضح موقع Autocar، يمكننا أن نتوقع أن نرى صالونًا كهربائيًا بالكامل، و i4 ، وجميع الإصدارات الكهربائية من i3 SUV المدمجة يطلق عليها iX3 في المستقبل القريب.

يتم تثبيت iX3 للبدء في الإنتاج هذا العام وسيبلغ مداها المعلن أكثر من 270 ميلًا (حوالي 435 كم).

في الواقع ، ليس i8 هو الشيء الوحيد الذي تنسحب به شركة صناعة السيارات الألمانية من الإنتاج أثناء انتقالها إلى قطارات الطاقة الكهربائية.

كما أكد رئيس قسم البحث والتطوير في BMW الأسبوع الماضي أن الشركة البافارية ستتوقف عن إنتاج محركي ديزل هذا العام. به وحوش رباعي الأسطوانات توربو ، ووحدة ثلاثية الأسطوانات أكثر اقتصادا تستخدم أيضا في MINI Coopers.

مع وجود علامات تجارية مثل Tesla تتولى المسؤولية عما يجب أن نتوقعه من شركات تصنيع السيارات EV ، فقد تم ترك شركات صناعة السيارات التقليدية متأخرة إلى حد كبير في الوقت الحالي.


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الكلمات المفتاحية

سياراة كهربائية سيارات جديدة بي أم دبليو اخبار السيارات BMW i8

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