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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة توتنهام وميدلزبره بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «توتنهام » رابط توتنهام HD

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:31 م
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مشاهدة مباراة توتنهام وميدلزبره بث مباشر
مشاهدة مباراة توتنهام وميدلزبره بث مباشر
الفجر الرياضي
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يخوض توتنهام هوتسبر، مواجهة جديدة أمام نظيره ميدلزبره، بعد غد ، على ملعب “استاد توتنهام هوتسبر” في إعادة مباراة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهت مباراة الفريقين الأولى التي أقيمت على ملعب “ريفرسايد ستاديوم” معقل ميدلزبره، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

موعد مباراة توتنهام وميدلزبره
-الساعة الحادية عشرة مساء 11:00 م بتوقيت مكة المكرمة.

-الساعة العاشرة مساء 10:00 م بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام َوميدلزبره
beIN Sports HD 2
Match Football 1
BBC One
Eir Sport TV 1
Diema Sport 2 HD
Sport TV 3
beIN Sports HD 11 EN
beIN Sports 3 FR
SuperSport HD 3 alb
Ziggo Sport Select HD
Eleven Sports 1 HD

مساءً يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 من الشهر الجاري سيواجه نادي ميدلزبره نظيره توتنهام هوتسبير وذلك برسم مباراة الدور 4 من كأس الإتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب استاد توتنهام هوتسبر يقع في منطقة توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهو ملعب نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم، وتبلغ سعته 62062 متفرج بني الملعب في سنة 2017.

معلومات عن المباراة ميدلزبره ضد توتنهام :
إنطلاق المباراة : يوم الثلاثاء 14 يناير 2020
البطولة: كأس الإتحاد الإنجليزي
المباراة: ميدلزبره vs توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير vs ميدلزبره
البلد المستضيف :الإنجليز
المدينة : لندن
الساعة : 22:05 مصر، 23:05 السعودية
الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق : نوفل الباشي
معلومات أضافية :مباراة إياب الدور 4 من كأس الإتحاد الإنجليزي
الملعب : استاد توتنهام هوتسبر
نتيجة مباراة الذهاب : ميدلزبره 1 – 1 توتنهام هوتسبير

التوقيت ميدلزبره x توتنهام:
20:05 غرينتش – نواكشوط
21:05 الرباط – الجزائر – تونس
22:05 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
23:05 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
00:05 مسقط – أبوظبي
طهران 01:05

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مشاهدة مباراة توتنهام وميدلزبره بث مباشر

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