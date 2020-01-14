كارتيرون يعلن قائمة الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وغياب عبد الشافي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة المقررة إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.





قائمة الزمالك ضد الجونة





محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى





محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد عيد – عبد الله جمعة في خط الدفاع





طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – مصطفى فتحي – إسلام جابر في خط الوسط





مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم



