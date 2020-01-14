«كورة لايف» TODAY انتر ميلان مشاهدة مباراة انتر ميلان وكالياري بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش انتر ميلان PLUS بدون تقطيع NOW

يواجه اليوم الثلاثاء نادى إنتر ميلان نظيره نادى كاليارى الإيطالي ضمن مواجهات دور ال سادس عشر من مسابقة كأس إيطاليا .













و من المقرر أن تقام المباراة بين فريق إنتر ميلان الإيطالي و فريق كاليارى الإيطالي في تمام الساعة العاشرة الا ربع مسائاً بتوقيت القاهرة.









و من المقرر أن تقام المباراة بين فريق إنتر ميلان الإيطالي و فريق كاليارى الإيطالي علي أستاد جيوسيبي ميازا الإيطالي.





ويحتل نادى إنتر ميلان الإيطالي المركز الثانى برصيد ستة و أربعين نقطة بفارق ثلاث نقطتين عن يوفنتوس في المركز الأول .





و يحتل نادى كاليارى المركز السادس برصيد تسعة و عشرين نقطة بفارق ست نقاط عن نادى روما في المركز الخامس .





و يطمح نادى إنتر ميلان في الوصول الي المركز الأول بينما يطمح نادى كاليارى في الوصول الي المركز الرابع .





و يطمح الفريقين في الوصول الي الدور القادم من بطولة كأس إيطاليا و يأمل إنتر ميلان في الفوز بهذة البطولة .





و تصب الكافة في صالح نادى إنتر ميلان الإيطالي من حيث المواجهات المباراة و اللاعبين و الخبرات و ترتيب الدورى.