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شيخ الأزهر يلتقي سلطان عمان الجديد ويعزيه في وفاة "قابوس"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:23 م
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اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
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التقى فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عُمان، بقصر العلم العامر بمسقط.

وأعرب الإمام الأكبر، عن خالص تعازيه ومواساته لسلطان عمان الجديد والأسرة المالكة والشعب العماني، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مؤكدًا أن السلطان قابوس -رحمه الله- سخر جهوده لخدمة وطنه ورفعته، ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، وكان مُحبًا للأزهر الشريف، وداعمًا للعلم والمعرفة.

من ناحيته، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق، عن خالص شكره وتقديره لشيخ الأزهر، على تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل.
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وفاة قابوس بن سعيد وفاة قابوس وفاة السلطان قابوس هيثم بن طارق سلطان عمان جديد

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