تفاصيل تحرير فاتورة الكهرباء من رسوم النظافة.. والوزير: لاعلاقة لنا بها





من مجلس النواب أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إصدار فواتير شهر يوليو المقبل دون إضافة رسوم النظافة التى كان من المعتاد تحصيلها من المستهلكين على فواتير الكهرباء شهريًا، ويتزامن تطبيق هذا القرار مع الزيادة الجديدة في ساعار الكهرباء المقرر تطبيقها يوليو المقبل .





واعترف وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هناك محاولات تتواصل منذ 4 سنوات، لعدم تحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وأخيرا وصلنا إلى حسم للمسألة، وأن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة".

وتابع الوزير: "نحن مقتنعون بهذا المنطق الخاص بفصل النظافة عن الكهرباء، وقد بلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات"، مستطردا: "تم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية"





وقال مصدر بـ"الكهرباء"، إن شركات القطاع لن تحصل فى الفواتير بدءًا من الزيادات الجديدة سوى "دمغة التوريد البالغة 3 جنيهات التى يدفعها المستهلك المنزلى فى شهر يناير من كل عام ، بالإضافة إلى 10 قروش رسم تنمية موارد، أما رسم المحافظة يبلغ 0.01 قرش عن كل فاتورة، وتورد للمحافظة.





وفيما يخص رسم الإذاعة يبلغ 2 مليم لكل كيلووات بحد أقصى 100 كيلووات للحضر يعنى 9 قروش، و1 مليم لكل كيلووات / ساعة للريف بحد اقصى 100 كيلووات يعنى 4.5 قروش، أما رسوم خدمة العملاء فيحددها جهاز حماية المستهلك وتدفع على إجمالى الفاتورة.





ومن أهم أسباب فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء هو عدم تحصيل المستحقات بانتظام، وهو ما كان يتعارض حاليا مع التوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون فى هذا الأمر، مؤكدا عزم الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة قيمة رسوم النظافة.





وأضاف المصدر أن هناك مقترح كان يتضمن زيادة رسوم النظافة وفقاً للاستهلاك الشهرى للمشتركين، وتدفع نظير نظافة الشوارع والأحياء التى يسكن بها كل مشترك إلا أن إعلان وزير الكهرباء إسناد تحصيل رسوم النظافة لوزارة البيئة أنهى على ذلك المقترح.









وعن زيادة اسعار الكهرباء أوضح المصدر في تصريحات إلى "الفجر" أن الزيادة المرتقب إعلانها خلال يونيو المقبل تعتبر الزيادة قبل الأخيرة تمهيدا لتحرير أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم عنها نهائيا بدءا من 2022، مشيرا إلى أنه ستتولى وزارة البيئة عملية جمع القمامة من المنازل من خلال شركات تابعة لها حيث لم يتم بعد الإقصاح عن كيفية التعامل بين شركات النظافة وبين المواطنين.





وتحصل وزارة الكهرباء نحو نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها، من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2,3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزء من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه.





وعن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء قال الوزير في تصريحات له أن ذلك يرجع إلى أن الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم، مستطردا: "كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ومن بكرة لن يتم استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات.





وتابع وزير الكهرباء: "متوسط ما نحصله من المنازل متدني جدًا، والوزارة لديها عجز حاليًا، فيه ناس مش بتدفع، وأنا قولت فى مجلس الوزراء، لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حد أقصى حوالي 70 جنيه شهريا.







