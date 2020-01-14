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لحصوله على جائزة السلطان "قابوس".. تكريم علي الحجار بالأوبرا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:03 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية النجم على الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي كاول فنان مصرى ينالها وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 يناير على المسرح الكبير.


وخلال الحفل يقدم الحجار مجموعة من اعماله الشهيرة بمصاحبة اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف منها عارفة ، مسالة مبدأ ، زى الهوى ، المال والبنون ، انا كنت عيدك ، لما الشتاء يدق البيبان ، من غير ما تتكلمى ، تجيش نعيش ، يا طالع الشجرة ، انكسر جوانا شيء ، فى قلب الليل ، ريشة ، على قد ما حبينا ، بانواراما وطنية ، الى جانب عمله الجديد دويتو بضحك من قلبى وغيرها .


المعروف ان على الحجار تخرج فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، نشأ فى عائلة فنية وتأثر بوالده المطرب والملحن إبراهيم الحجار الذي تعلم منه اصول الموسيقى العربية كما تعلم تجويد القرآن الكريم من جده المنشد الديني علي الحجار ، اعتمد في الأزهر الشريف كمقرئ ومجود للقرآن الكريم ليصبح بذلك أول مطرب مصري يحصل علي هذا التقدير ، بدأ مشواره الفني عام 1977بعد أن اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي حيث لحن له أغنية على قد ما حبينا والتي تمثل بداية ظهوره على الساحة الفنية ثم جاءت انطلاقته الحقيقية عقب تعرفه على الشاعر صلاح جاهين الذي منحه فرصة غناء المجموعة الكاملة للرباعيات بالحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي.


برز في غناء مقدمات ونهايات المسلسلات التلفزيونية التي حولها من مجرد مقطوعات موسيقية صامته إلى أغنيات تعكس ملامح المسلسل ومن أشهرها الأيام ، أبو العلا البشري ، الشهد والدموع ، هارون الرشيد ، حدائق الشيطان وغيرها ، أجاد التمثيل أيضاً وقدم عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها مسلسلات ياسين وبهية ، الوقف ، بوابة الحلواني وأفلام المغنواتى ، انياب ، الفتى الشرير بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها ليلة من ألف ليلة ،نوار الخير ، عيال تجنن ورصاصه في القلب ، نال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والتكريمات حيث حصل على جائزتين من مهرجانين للمسرح في كلاً من ايطاليا وألمانيا عام 2006 ، جائزة أفضل مطرب لعام 2006 من مهرجان شرم الشيخ للفيديو كليب عن أغنيه الليل يا ناس، كما تم تكريمه من مهرجان الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية في نفس العام عن مجمل اعماله بالاضافة الى جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي ويعد اول فنان مصري يحصل عليها .
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة علي الحجار

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