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506 آلاف طالب بثانية ثانوي أدوا امتحاني الأحياء والفلسفة إلكترونيًا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:20 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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أدى صباح اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، بإجمالي عدد 587 ألفا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي.

وجاء امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي للشعبة العلمية في (30) سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وجاء امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية في (30) سؤالًا "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 506 آلاف طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 في الفترة الصباحية.
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