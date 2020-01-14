مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون وكنديون يجتمعون بشأن الطائرة المنكوبة

اجتمع مسؤولون إيرانيون وأوكرانيون وكنديون، اليوم الثلاثاء، في طهران بشأن الطائرة الأوكرانية، وفقَا لقناة العربية.

واعترفت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، بأن صاروخًا إيرانيًا أسقطها بطريق الخطأ.

وأعلنت إيران، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران، وعددهم 176 شخصاً بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قواعد التحالف الدولي في العراق، رداً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في بغداد.

وكانت الطائرة في طريقها إلى كييف وعلى متنها عشرات الكنديين وكثير من الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بعد الضربات الإيرانية بقليل.

وبعد نفي المسؤولية طوال أيام، قدم الحرس الثوري اعتذارات جمة عن قصف الطائرة بطريق الخطأ.