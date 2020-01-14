"مامي كوسا" لحسن الشافعي وأحمد سعد تتخطى 5 ملايين مشاهدة

كلمات الاغنيه







أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا



أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا



فين أيام زمان فين هي الشهامة



مبقتش ألاقي الصاحب اللي أعوزه وقت عوزة



هي موجة كله خدها موضة



أشكي لمين ظروفي وأقوله ده إحنا كنا



كنا عايشين كنا راضيين



حلمنا الستر مش ملايين

جنب بعض كلنا واقفين

على الطبيعة مش وهميين

مامي كوسا مامي مامي كوسا

أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا

أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا

اركب البدال لانشك مش شغال

بتقول سايق أسطول وانت موتورك كح جاز

من بره الساعة ولبس غالي والحزام

من جوه فاضي خالص

سعرك قل مفيش كلام

اسمع كلام الأبطال هتكسب

هتفضل تكابر مسيرك هتغرق

اثبت على المبدأ هتنجح وتوصل

مامي كوسا مامي مامي كوسا



تجاوزت مشاهدات فيديو كليب اغنية "ماما كوسا 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ إطلاقها في1 يناير الجاري.وقد أطلق الفنانان حسن الشافعي وأحمد سعد أحدث أعمالهما وهي أغنية "مامي كوسا"، والتي يتعاونان فيها مع مطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة".الأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.مامي كوسا مامي مامي كوسا