"المالية" توضح سبب عدم شعور المواطن بتحسن الأوضاع





وأضافت أن الوحدة تم إنشاءها العام الماضي، لكن نشاطها بدأ منذ 5 سنوات، مع أول تحريك لسعر البنزين.



وأوضحت "عيد"، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أننا نريد بناء مصرنا الجديدة التي توفر فرصا للأجيال الحالية المقبلة، ولا بد أن نتأكد أن أساس البناء سليم، وهو ما حدث في سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي كان لا بد منها.





ونوهت بأن سبب عدم شعور المواطن بتحسن الأوضاع، هو أننا ما زلنا نبني الأساسات، وإصلاح اقتصاد بحجم مصر، يستلزم أساسات سليمة تتحمل النقل النوعية في الاقتصاد.



وتابعت أن أكثر من 80% من المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة، ولا بد من عمل نظام ضريبي مبسط لها.



قالت سارة عيد، رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة الاجتماعية بوزارة المالية، إن هدف الوحدة، هو التواصل الفعال مع المواطنين، وإشراكهم في فهم وتطوير منظومة الموازنة للأفضل.