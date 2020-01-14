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رئيس جامعة القاهرة: نقدم دعما غير محدود لـ"طب الأسنان"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:18 م
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الخشت
الخشت
أية حمروشي
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دعم الجامعة غير المحدود، لكلية طب الأسنان، لتخريج أطباء أسنان ذوي كفاءة عالية، تتماشى مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والإقليمي، في ضوء المعطيات العالمية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، مع مجلس كلية طب الفم والأسنان، بحضور الدكتور عاطف شاكر، عميد الكلية، والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية.

وأشاد "الخشت" بالتطور الملحوظ الذي شهدته الكلية في البنية التحتية والتكنولوجية خلال العامين الماضيين بما يخدم العملية التعليمية والبحثية والعلاجية.

وطالب رئيس الجامعة، مجلس الكلية بوضع خطة بحثية خمسية للكلية في ضوء ربط البحث العلمي بالمشروعات القومية، وضرورة أن تتوافق المشاريع البحثية للكلية مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ورؤية الجامعة في توجيه البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمية الاقتصاد القومي، بهدف الوصول إلى بحث علمي متطور ينمي الاقتصاد القومي ويعزز الخدمات العامة والحكومية، وأن تراعي الخطة البحثية القيم والمبادئ داخل المؤسسات الأكاديمية باعتبارها واحدة من مكونات التخطيط المؤسسي للجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بتطوير المناهج الدراسية ومواكبة المناهج العالمية في الجامعات التي تقع ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وضرورة عقد درجات علمية مزدوجة مع الجامعات الأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، كما وجه بتطوير مجلة الكلية لتصبح مجلة دولية، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى.

وأوضح أن الدراسات البينية، هي مسألة بالغة الأهمية للتحول لجامعة الجيل الثالث حيث أن جامعات الجيل الثالث لا تعتمد على التخصصات الدقيقة فقط، بل على التخصصات البينية أيضًا، حيث يتميز عصرنا الحالي بانفتاح العلوم وتضافرها، وأصبح كل تخصص مرتبط بشبكة من المعارف والعلوم المحيطة به، إيمانًا بالفائدة المعرفية التي يمكن أن تتحقق بانفتاح العلم وتفاعله مع غيره من العلوم المحيطة به.

ونوه بأنه مع التحول نحو جامعة ذكية، حققت الجامعة تقدمًا كبيرًا في التحول نحو اللامركزية بنسبة تفوق 60% في العمل داخل الجامعة، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في الإصلاح الإداري وإحداث تغييرات هيكلية.

وافتتح رئيس جامعة القاهرة، عقب مجلس الكلية، تجديدات قسم أشعة الفم والوجه والفكين، ومدرجي مجيد أمين وسعيد فهيم، وتطوير الدور الرابع والخامس، وذلك بعد تجديدهم بأحدث الأجهزة وفق المواصفات العالمية، مشددًا على ضرورة تعزيز نظم الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والمعامل والعيادات وقاعات التدريس وتجهيزها بأحدث المعدات.
رئيس جامعة القاهرة: نقدم دعما غير محدود لـ"طب الأسنان"
رئيس جامعة القاهرة: نقدم دعما غير محدود لـ"طب الأسنان"
رئيس جامعة القاهرة: نقدم دعما غير محدود لـ"طب الأسنان"
رئيس جامعة القاهرة: نقدم دعما غير محدود لـ"طب الأسنان"
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