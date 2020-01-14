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محمود البنا لـ"الفجر الرياضي" : ال VAR حقق عدالة فى كرة القدم ولكن قلل من المتعة وتطبيقه يحتاج الكثير

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:13 م
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الحكم محمود البنا
الحكم محمود البنا
محمد جمال
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تحدث محمود البنا الحكم الدولى عن تقنية الفيديو VAR والتى إقتربت مصر من تطبيق التقنية خلال الفترة القادمة، بالدور الثانى من بطولة الدوري المصري حسبما أشار مسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد محمود البنا أن تقنية ال VAR بالطبع حققت عدالة فى كرة القدم ولكنها تقلل من متعة كرة القدم بشكل كبير وذلك يظهر بعد تسجيل اللاعبين الأهداف، كما أيضًا ستمنع الحكام المميزين من الظهور بقوة بسبب الإعتماد على التقنية.

وإستضاف "الفجر الرياضي" الحكم الدولي محمود البنا فى ندوة خاصة تحدث فيها عن تقنية ال Var.

وقال البنا عبر " الفجر الرياضي" :" حكم الساحة هو صاحب القرار ولكن هناك نقاط معينة يأخذ الأمر من حكم ال Var وهم الأولي الكرة هدف أم لا بكل حالاتها الثانية ضربة جزاء أم لا الثالثة لعبة تستحق الطرد أم لا وتكون فى حالة الطرد المباشر ".

وأضاف "الفيفا عندما قرر تطبيق ال VAR كان من أجل مساعدة الحكم وليس ليقرر بدلًا من الحكم، والحكم أيضًا ليس مُجبر أن يعود لتقنية الفيديو بعد إعتراض اللاعبين لأن ذلك ليس حقهم ومن الممكن أن يًعطى الحكم إنذار للاعب فى حالة المطالبة ".

وتابع :" من أجل أن تطبق تقنية ال VAR لابد أن تكون الفيفا قد إعتمدت ذلك سواء حكم ساحة أو فى غرفة ال VAR ، وأنا الحمدلله مؤهل للعب بال VAR ومعي الرخصة بذلك، وهناك عدد ساعات معينة للحكام من كورسات وتعلم حتى يحصل الحكم على رخصة، ولابد فى حال تطبيق التقنية في مصر بالطبع سيكون هناك معسكرات طويلة من أجل تطبيق التقنية، ال Var يحتاج لتدريب كبير الأمر صعب بالطبع ".

وعن رأيه فى تقنية حكم الفيديو VAR، قال البنا :" رأيي الشخصي أنا لا أفضل ال VAR لا أحب أن يكون هناك أحد يقوم بإعطائي قرارات، التقنية تجعل الحكام بشكل واحد فليس هناك تميز لأن اللعبة الصعبة هى من تظهر إمكانيات الحكم ولكن بوجود ال VAR من الممكن أن يعتمد الحكم على حكم ال Var فى الألعاب الصعبة، ولكنها تُسهل على الحكم بالطبع، وفي حال تطبيقها فى مصر ستقلل الأخطاء ولكن بالطبع لن تمنعها، ال Var حقق إلي حد ما جزء من العدالة ولكن قلل من متعة كرة القدم ".

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الكلمات المفتاحية

محمود البنا الفار الحكم المصري

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