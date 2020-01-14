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الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة أسمهان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية ثقافية فنية من خلال صالون الأوبرا الثقافى، احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة "أسمهان"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٩ يناير الجارى على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يشارك فى الصالون، الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، والناقد اللبنانى الدكتور محمود الأحمدى، ويدير الصالون الفنان أمين الصرفى.

ويتضمن برنامج الصالون عرض فيلم تسجيلى بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة الأميرة أسمهان وأشهر أعمالها الفنية، بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد.

كما يتخلل الصالون باقة من بأروع أغانى الفنانة أسمهان، يتغنى بها المطربات " إيمان بن يحيى (من المغرب)، سندى لطى (من لبنان)، فرح بسمة (من مصر)، أسمهان عادل (من مصر)، بمشاركة الموسيقار هانى نديم، وعازف الأورج الفنان جمال زكى.
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