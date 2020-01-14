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ترتيب الدوري السعودي 2019 بعد انتهاء مباراة الأهلي وأبها أمس الإثنين 13-1-2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:05 م
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الأهلي وأبها
الأهلي وأبها
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ترتيب الدوري السعودي 2019، انتهت مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، مواجهة فريق أبها والأهلي التي حسمها الأخير بنتيجة 2-1 على ملعب "الجوهرة المشعة".

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 26 بجدول ترتيب الدوري السعودي 2019 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 23 في المركز السابع.

ونجح الأهلي في الخروج من كبوته بعدما خسر آخر جولتين أمام الشباب بهدف دون رد في الجولة الـ13، ثم الهلال بنتيجة 1-3 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10.

ويتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 برصيد 30 نقطة متساويًا مع النصر الوصيف، وذلك علمًا بأن "الزعيم" يتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الـ12.

ترتيب الدوري السعودي 2019 بعد نهاية مباريات الجولة 14

1- الهلال برصيد 30 نقطة.

2- النصر برصيد 30 نقطة.

3- الأهلي برصيد 26 نقطة.

4- الرائد برصيد 26 نقطة.

5- التعاون برصيد 25 نقطة.

6- الوحدة برصيد 24 نقطة.

7- أبهاء برصيد 23 نقطة.

8- الشباب برصيد 21 نقطة.

9 – الفيصلي برصيد 20 نقطة.

10- الاتفاق برصيد 17 نقطة.

11- الفيحاء برصيد 17 نقطة.

12- الحزم برصيد 15 نقطة.

13- الاتحاد 14 نقطة.

14- الفتح برصيد 9 نقاط.

15- العدالة برصيد 9 نقاط.

16- ضمك برصيد 8 نقاط.
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