تأجيل قضية "شهيد الشهامة" إلى جلسة 11 فبراير

وقال عبد العزيز نصر، محامي المجني عليه، محمود البنا، المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، إن المحكمة استمعت إلى طلبات محامي المتهمين التي تمحورت حول سماع شهادة الشهود مرة أخرى وتفريع كاميرات الفيديو التي توضح الواقعة.



ومن جانبه، قال نضال مندور، محامي الشهيد محمود البنا، إن فريق الدفاع يحاول الحفاظ على حكم أول درجة بالحكم بأقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أنه يحترم أحكام القضاء، وأضاف أنه تواصل مع محمد البنا والد الضحية ورفض حضور جلسة اليوم لحزنه الشديد.



وحضر أشرف راجح والد المتهم محمد أشرف المتهم الرئيسي بقتل محمود البنا شهيد الشهامة واثنين آخرين من أبناء المتهمين الآخرين الجلسة، وهي أولى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 عاما للمتهم الأول محمد أشرف راجح، إسلام عواد، مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم الرابع بمحكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



وغادر المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا المعروف اعلاميًا باسم "شهيد الشهامة" مبنى محكمة شبين الكوم وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حضور أولى جلسات الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم أمام محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، والمحكوم فيها على محمد راجح و2 آخرين بالسجن 15 سنة، و5 سنوات للمتهم الرابع الذي ساعد المتهم الأول على الفرار من مكان الواقعة.



قررت محكمة استئناف شبين الكوم بالمنوفية، برئاسة المستشار محمود دوير، تأجيل جلسة محاكمة راجح و3 آخرين المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة"، إلى جلسة 11 فبراير.