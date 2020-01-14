حسين زين يشارك باجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالإمارات

يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالنيابة عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام حيث يعقد يوم 16 يناير الجاري.





وكان "زين" توجه لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الرابعة والتسعون للجنة الدائمة للإعلام العربي بدبي خلال الفترة من 14 _15 يناير الجاري ، وذلك ضمن اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب والذى يستضيفه نادي دبى للصحافة بمدينة دبى بالامارات العربية المتحدة.





وتناقش الاجتماعات العديد من البنود بجدول أعمالها ومنها الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة التحديات والتطورات التى تشهدها المنطقة العربية ومواكبة المستجدات الحديثة فى الإعلام ودوره في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومناقشة مدونة سلوك وميثاق شرف إعلامي للالتزام بقواعد ومعايير ومبادئ مهنة الإعلام.





كما تناقش الاجتماعات، مسارات التنمية فى المؤسسات الإعلامية والخروج بتوصيات تهدف إلى تفعيل العمل الإعلامي العربي والتنسيق الدائم بين الدول العربية الأعضاء فى مختلف مجالات التعاون.



