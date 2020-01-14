"القابضة للتأمين": ندرس إنشاء شركة خاصة بالتأمينات الطبية





قال باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن الشركة تجري العديد من المناقشات مع بنوك محلية وأفريقية للتأمين على الصادرات المصرية لدول افريقيا.





وتابع "الحيني" خلال تصريحات صحفية، أن التأمين على الصادرات المصرية يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه الشركات لنفاذ منتجاتها لهذه الدول حيث سيساعد التأمين على أن يطمئن المصدر علي مدفوعاته القادمة من شركات الافريقية، مشيرًا إلى انه يتمني التوصل إلى اتفاق معهم قبل التوسع في مبادرة جسور التي أعلنت اطلاقها وزارة قطاع الأعمال منذ شهور.





وأضاف "الحيني"، أن الشركة القابضة تستعد للتوسع في تقديم الخدمات الغير مصرفية، حيث تدرس أولاً انشاء شركة للتاجير التمويلي اولا ثم شركة خاصة بالتخصيم.





وأشار "الحيني" إلى أن سوق النشاط التأمين الطبي يشهد نشاطا قويًا، وتحولت الشركات العاملة فيه للربحية لأول مرة، حيث شجع هذا الامر الشركة القابضة علي إنشاء شركة متخصصة للتأمين الطبي وتعاقدت حاليًا مع شركة إعادة تأمين عالمية لمساعدتها في إنشاء الشركة.



