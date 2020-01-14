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مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:58 م
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أليو بادجي
أليو بادجي
محمد الصو
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اقتحم اسم جديد قائمة الترشيحات التي تتوالى على مجلس إدارة النادي الأهلي، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم خط هجومه بعدما ظهر مهاجمي الفريق بشكل متواضع منذ بداية الموسم الحالي.

ورشح بعض الوكلاء السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، من أجل الحصول على خدماته خاصةً أنه يمتلك من العمر 22 عامًا، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يتمتع بها.

وينتهي عقد بادجي مع رابيد في صيف عام 2022، حيث شارك مع فريقه في 34 مواجهة منذ انضمامه في العام الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع ثلاث أهداف لزملائه.

وتعثرت مفاوضات نادي الأهلي مع الجامبي علي سوي مهاجم نادي سيسكا صوفيا البلغاري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

ويواجه الأهلي أزمة في مطالب سيسا البلغاري المادية بعد أن طلب 5 ملايين يورو لضم اللاعب بينما توقف عرض القلعة الحمراء عند 4 ملايين فقط.

ويبلغ سوي من العمر 25 عاما وهو من مواليد 14 يونيو 1994 وبدأ حياته الكروية في نادي جامتيل في جامبيا، قبل أن يحقق حلم الاحتراف الأوروبي وعمره 19 عاما بالانتقال لنادي كييفو فيرونا الإيطالي، ليصبح عام 2013 أول لاعب كرة قدم جامبي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما شارك مع الفريق بديلا في مباراتين بموسم 2012 / 2013 ولجأ مسئولو كييفو فيرونا إلى إعارته لعدة أندية في الدرجات الأدنى، ليخوض تجارب في بيسكارا ويوفي ستابيا ولاتينا كالشيو ومودينا وليتشي وبراتو وفيبونيسي، قبل أن ينتقل إلى نادي سكنديربيو كورتسه في الدوري الألباني معارا في أغسطس 2017 ثم انتقل إلى سيسكا صوفيا البلغاري، لينجح الفريق في استعارته في سبتمبر 2018 حتى نهاية الموسم، ومع الانطلاقة القوية للاعب، قام النادي البلغاري بتفعيل بند شرائه نهائيًا من كييفو فيرونا الإيطالي في يناير الماضي.



سجل علي سوي في الموسم الماضي، 17 هدفا مع سسكا صوفيا في جميع المسابقات، وقاد فريقه للمركز الثاني بالدوري، كما ينافس على لقب هداف الدوري البلغاري في الموسم الحالي بعدما أحرز تسعة أهداف من بينها ركلة جزاء وحيدة.
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