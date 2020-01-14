طارق العشري يكشف عن موقفه من ضم ثنائي الزمالك

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود عن موقفه بشأن التعاقد مع محمد عنتر وإمام عاشور لاعبا فريق الزمالك خلال يناير الجاري.





ويواجه عنتر شبح الرحيل عن الزمالك بشكل كبير بسبب ابتعاده عن المشاركة وخروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





وأوضح العشري في تصريحات خاصة أنه لم تحدث أي اتصالات من قريب أو من بعيد في الفترة الماضية.





وأشار إلى أنه يتمنى ضم إمام عاشور لاعب الفريق، مشددًا على صعوبة التفريط فيه من جانب إدارة نادي الزمالك.





وواصل: "رحيل إمام عاشور صعب عن الزمالك وأعتقد أن الأبيض سيتمسك به ولن يفرط فيه نهائيًا".



