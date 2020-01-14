Advertisements
Advertisements
Advertisements

سرقوا مبلغ مالي.. القبض على 3 عاملين بشركة ملابس في الجيزة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:58 م
Advertisements
المتهمين
المتهمين
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت قوات قسم شرطة عابدين، في إلقاء القبض على 3 أشخاص لسرقتهم خزينة شركة ملابس يعملون بها، بالجيزة، إذ قام المدعو "ه. و. ه"، 38عامًا، صاحب شركة شابوه للملابس الجاهزة، والكائنة شقة 6 بعقار 52 شارع قصر النيل، دائرة القسم، ومقيم ساقية مكي بالجيزة، بالتبليغ عن اكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه، تحوي على مبلغ مالي قيمته 24.500 ألف جنيه، وعدد 19 شيك، و6 إيصالات أمانة، وكذا نسخة من مفاتيح المكتب، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص وبإجراء المعاينة الأولية لرجال المباحث، تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من: "ه. م. م"، 18 عامًا، عامل بالشركة، ومقيم حارة علي صالح، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وشاركه في ارتكاب الواقعة "م. ح. ح"، 19 عامًا، عامل بذات الشركة، ومقيم زقاق عبد الصمد شارع القمن بذات الدائرة، كما عاونهم "م. ع. خ"، 19 عامًا، عامل، مقيم شارع زينهم، دائرة قسم شرطة السلام.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهمان الأول والثاني بأنه نظرًا لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ مالك الشركة عملهما بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة، فخططا لسرقتها بالاشتراك مع المتهم الثالث، وفي سبيل ذلك تمكنا من الاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة وتسليمها للأخير وتوجه لمقر الشركة عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول والاستيلاء على الخزينة ومحتوياتها، وبمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

وتم بإرشادهم ضبط الخزينة وباقي المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثالث، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 4 ساعات

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 16 ساعة

خيانة فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

منذ 34 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انتهاء موسم لويس سواريز مع برشلونة

منذ 43 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ 38 دقيقة

تفاصيل تقديم كيكي سيتين في برشلونة

منذ 34 دقيقة

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 ص

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

01:03 م

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

11:50 ص

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

09:48 ص

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status