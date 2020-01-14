سرقوا مبلغ مالي.. القبض على 3 عاملين بشركة ملابس في الجيزة



بالانتقال والفحص وبإجراء المعاينة الأولية لرجال المباحث، تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من: "ه. م. م"، 18 عامًا، عامل بالشركة، ومقيم حارة علي صالح، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وشاركه في ارتكاب الواقعة "م. ح. ح"، 19 عامًا، عامل بذات الشركة، ومقيم زقاق عبد الصمد شارع القمن بذات الدائرة، كما عاونهم "م. ع. خ"، 19 عامًا، عامل، مقيم شارع زينهم، دائرة قسم شرطة السلام.





وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهمان الأول والثاني بأنه نظرًا لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ مالك الشركة عملهما بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة، فخططا لسرقتها بالاشتراك مع المتهم الثالث، وفي سبيل ذلك تمكنا من الاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة وتسليمها للأخير وتوجه لمقر الشركة عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول والاستيلاء على الخزينة ومحتوياتها، وبمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.





وتم بإرشادهم ضبط الخزينة وباقي المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثالث، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نجحت قوات قسم شرطة عابدين، في إلقاء القبض على 3 أشخاص لسرقتهم خزينة شركة ملابس يعملون بها، بالجيزة، إذ قام المدعو "ه. و. ه"، 38عامًا، صاحب شركة شابوه للملابس الجاهزة، والكائنة شقة 6 بعقار 52 شارع قصر النيل، دائرة القسم، ومقيم ساقية مكي بالجيزة، بالتبليغ عن اكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة ملكه، تحوي على مبلغ مالي قيمته 24.500 ألف جنيه، وعدد 19 شيك، و6 إيصالات أمانة، وكذا نسخة من مفاتيح المكتب، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.