Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. انتهاء موسم لويس سواريز مع برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:54 م
Advertisements
سواريز
سواريز
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتهاء موسم مهاجم لويس سواريز بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

 

وأكد برشلونة في بيان له أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى وسيغيب لمدة تقترب من 4 شهور.

 

وصدم غياب سواريز جماهير برشلونة التي كانت تأمل في مشاركته خلال ثم نهائي دوري أبطال أوروبا

 

وسبق لسواريز البالغ 32 عاما أن خضع لجراحة في الغضروف الأيمن في شهر مايو الماضي حرمته من خوض نهائي كأس الملك التي خسرها فريقه أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة لويس سواريز برشلونة اصابة سواريز

أخبار تهمك

مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي

منذ 37 دقيقة

خيانة فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

منذ 33 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 16 ساعة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. انتهاء موسم لويس سواريز مع برشلونة

منذ 42 دقيقة

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل تقديم كيكي سيتين في برشلونة

منذ 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. سواريز يجلد شباك ريال مدريد بالهدف الثاني (فيديو)

عاجل.. سواريز يقضي على ريال مدريد بالهدف الثالث (فيديو)

عاجل.. شباك ريال مدريد تستقبل الهدف الرابع أمام برشلونة (فيديو)

لويس سواريز يفاجئ برشلونة

لويس سواريز يوجه رسالة قوية إلى إدارة برشلونة

عاجل.. سواريز يضرب شباك مانشستر يونايتد بالهدف الأول (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 ص

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

الرسالة الأخيرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بكلمات مؤثرة

01:03 م

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

11:50 ص

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

09:48 ص

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status