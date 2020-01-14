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استجواب وزيرة الصحة.. نقابة الأطباء: المستشفيات الحكومية تعاني من الإهمال

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
ماهيتاب عبد الفتاح
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أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، أن الاستجواب البرلماني المقدم ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تنطلق أهميته من أنه أول استجواب لها باللجنة العامة.

وقال "الطاهر" في تصريحات خاصة إلى "الفجر": إن حال مستشفى بولاق الدكرور لا يختلف عن حال معظم المستشفيات الحكومية في مصر من حيث السوء والإهمال، والسبب الأساسي في ذلك قلة موارد وزارة الصحة، موضحًا أن الاستجواب يجب أن يحمل أيضًا طلبًا بزيادة ميزانية الوزارة لإصلاح أحوال منظومة الصحة ككل.
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