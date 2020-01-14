اضطراب الملاحة وسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14/1/2020

يسود البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 14/1/2020، طقس دافئ على شمال البلاد، وتكون حالة الطقس مستقرة، حتى شمال الصعيد، وتميل درجة الحرارة نحو الارتفاع بجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بحسب بيان الأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم





وقالت الأرصاد في بيانها، أنه هناك شبورة مائية في صباحج اليوم على شمال البلاد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.





بيان بحالة الطقس





وتنشط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة غربًا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.





ارتفاع الأمواج





وأضافت الهيئة: "بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، توقع الخبراء، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية.





بيان بدرجات الحرارة اليوم وحالة الطقس:





القاهرة 10 19





طنطا 09 19





دمنهور 10 18





شبين الكوم 09 19





الإسكندرية 10 19





بلطيم 10 19





مطروح 09 18





السلوم 08 17





سيوة 08 19





بورسعيد 10 19





دمياط 10 19





الزقازيق 10 19





الإسماعيلية 09 20





السويس 11 20





العريش 10 19





رفح 09 18





سدر 12 20





نخل 04 19





نويبع 14 21





طابا 09 19





كاترين 02 14





الطور 10 21





شرم الشيخ 13 22





الغردقة 11 23





مرسى علم 11 22





الفيوم 09 20





بني سويف 09 20





المنيا 09 21





أسيوط 08 21





سوهاج 08 22





قنا 07 23





الأقصر 07 24





أسوان 08 24





أبوسمبل 09 24





الوادى الجديد 09 23





شلاتين 13 25





أبو رماد 14 21





حلايب 16 23





رأس حدربة 16 20





درجات الحرارة في بعض المدن العربية والعالمية:











