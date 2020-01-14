Advertisements
Advertisements
Advertisements

اضطراب الملاحة وسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14/1/2020

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:00 م
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
يسود البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 14/1/2020، طقس دافئ على شمال البلاد، وتكون حالة الطقس مستقرة، حتى شمال الصعيد، وتميل درجة الحرارة نحو الارتفاع بجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بحسب بيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد في بيانها، أنه هناك شبورة مائية في صباحج اليوم على شمال البلاد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

بيان بحالة الطقس

وتنشط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة غربًا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.

ارتفاع الأمواج

وأضافت الهيئة: "بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، توقع الخبراء، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة اليوم وحالة الطقس: 

القاهرة   10   19  

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

شبين الكوم 09 19

الإسكندرية  10 19

بلطيم    10  19

مطروح   09 18

السلوم     08 17

سيوة      08 19

بورسعيد  10 19

دمياط   10 19

الزقازيق   10 19

الإسماعيلية  09 20

السويس 11 20

العريش 10 19 

رفح       09 18

سدر 12 20 

نخل    04 19 

نويبع   14 21 

طابا    09 19 

كاترين 02 14

الطور 10 21 

شرم الشيخ 13 22 

الغردقة 11 23

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بني سويف 09 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 07 23

الأقصر 07 24 

أسوان 08 24 

أبوسمبل 09 24 

الوادى الجديد 09 23

شلاتين 13 25

أبو رماد 14 21 

حلايب 16 23

رأس حدربة 16 20

درجات الحرارة في بعض المدن العربية والعالمية: 



Advertisements

أخبار تهمك

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين.. مغامرة أم انهيار؟

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 15 ساعة

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 8 ساعات

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و نصف

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ 19 دقيقة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 10 ساعات

تعثر في مفاوضات الأهلي مع علي سوي

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 ص

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

09:48 ص

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

10:36 ص

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

09:58 ص

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status