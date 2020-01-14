



ابنة السفير الحلقة 4 كاملة مترجمة بجودة عالية HD على Shahid.net "قصة عشق" على قناة "ستار تي في Star TV" التركية sefirin kizi اعرف تردد القناة (تفاصيل مثيرة)









ازدادت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات البحث من قِبل المتابعين، عن موعد عرض المسلسل التركي ابنة السفير الحلقة 4 sefirin kizi لمتابعة أحداثه الشيقة، على قناة "ستار تي في Star TV" التركية.





جاءت الآن مسلسل ابنة السفير الحلقة 4 sefirin kizi ، وسنُعرفكم الآن على موعد عرضها لمتابعة أحداثها لطظة بلحظة، وحققت الحلقات الأولى من مسلسل ابنة السفير نسبة مشاهدة عالية جدًا في مصر والدول العربية، حيث يعتبر أحداث المسلسل هي أحداث واقعية تحدث بالفعل، في مجتمعنا الشرقي الذي نعيش داخله.



وسنستعرض لكم متابعي المسلسل التركي sefirin kizi كل ما يخص ابنة السفير الحلقة 4 كاملة مترجمة بجودة عالية HD على Shahid.net و تردد القناة الناقلة.

ابنة السفير الحلقة 4 عبر موقع قصة عشق لاقت أحداث مسلسل ابنة السفير الحلقة 4 مشاهدات كبيرة للغاية وبدأ المتابعين أن يهتموا بالحداث المثيرة، ونجح المسلسل في جذب انتباه المشاهدين، وذلك بعد عرض 3 حلقات من المسلسل التركي الذي أصبح الجميع في المنازل يتحاكو عنه، حيث تتضمن قصته حول اختلاف الطبقات، وكما نلاحظ في عصرنا الحالي نلاحظ وجود اختلاف في الطبقات، وتنقسم إلي طبقة غنية جدًا وطبقة فقيرة جدًا.

لذلك حقق المسلسل نجاح باهرًا لم يكن في الحسبان، حيث تدور أحداثه حول وقوع ابنة السفير (نارة) في حب رجل فقير، ولكن نتيجة أنه اتصدم فيها من كونها ليست عذراء، مما أدى إلى أنه غصب منها وهجرها، وتتوالى أحداث المسلسل، بمحاولتها الانتحار، فهي أحداث واقعية تحدث بالفعل في العديد من المحافظات.

تردد قناة ستار تي في Star TV الناقلة لمسلسل ابنة السفير الحلقة 4 وتعتبر قناة " ستار تي في Star TV" من أهم القنوات التركية بالإضافة إلى نقلها لمسلسل ابنة السفير الحلقة 4، والتي تبث عبر القمر الصناعي الترك سات، وقد تمكنت في الحصول علي بث المسلسل منذ بداية أحداث الجزء الأول، حتي النهاية، عبر التردد التالي:-

- القمر الصناعي: الترك سات 4A.

- التردد: 12015.

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ابنة السفير الحلقة 4 وتم عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 4 يوم أمس الإثنين الموافق 13 يناير 2020، وذلك باللغة التركية عبر القناة التركية " ستار تي في Star TV"، في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتركيا.

وتشهد ابنة السفير الحلقة 4 أحداث قوية للغاية، وقد جاء ذلك من الإعلان التشويقي الخاص بالحلقة، والتي قامت بعرضة قناة ستار تي في، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، والمتواجدة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

قد تم عرض ابنة السفير الحلقة 4 من مسلسل بنت السفير يوم أمس الإثنين، علي قناة "ستار تي في" الرسمية الناقلة باللغة التركية، ويقوم موقع قصة عشق بترجمة الحلقة (مدبلجة)، ثم وضعها لعشاق ومحبي المسلسل في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أي إنة بعد عرض المسلسل بيوم واحد فقط.



أحداث مسلسل ابنة السفير الحلقة 4: وتدور أحداث مسلسل ابنة السفير الحلقة 4، أن سنجار يتزوج من ماكشة ويقرر أن يشتري لنارة منزل وأن تستكمل حياتها بعيدًا عنه، بالصدفة تعرف نارة بزواج سنجار وتشعر بالحزن والصدمة لكن غديز يقف إلى جانبها ويصطحبها إلى منزله بعد أن تمكنت من استعادة ابنتها من والدها السفير.









ابنة السفير الحلقة 4 كاملة مترجمة بجودة عالية HD على Shahid.net "قصة عشق" على قناة "ستار تي في Star TV" التركية sefirin kizi اعرف تردد القناة (تفاصيل مثيرة)





