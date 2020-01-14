عشران القتلى بانهيارات جليدية في كشمير

أعلنت السلطات في كشنير، اليوم الثلاثاء، مقتل 57 شخصا على الأقل، فيما اعتبر آخرون في عداد المفقودين، بعد انهيارات جليدية، في الجزء الخاضع لباكستان خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.

وأشار قال مسؤولان حكوميان كبيران، إلى أن "العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية".

وبحسب وكالة رويترز، قال أحد المسؤولين إن "هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومن يخشى أن يكونوا قتلوا، وجهود الإنقاذ ما زالت جارية".