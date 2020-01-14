Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة بالمنصورة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:01 م
Advertisements
المحافظ
المحافظ
محمد كشك
Advertisements
تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، سوق الجملة بالمنصورة، يرافقه الأستاذ سعد الفرماوي، السكرتير العام، والأستاذة منال الغندور، السكرتيرة المساعدة.

المحافظ أكد ضرورة الاستغلال الأمثل لأراضي المحافظة، وتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى اتخاذ خطوات عملية لنقل سوق الجملة من داخل الكتلة السكنية والاستفادة من الأرض المقام عليها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تتم دراسة نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة، لمكان مناسب يتسع للسوق ويضمن سهولة حركة المرور، والنقل في أثناء الدخول والخروج والطرق المؤدية إليه.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة بالمنصورة
محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة بالمنصورة
Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 10 ساعات

تعثر في مفاوضات الأهلي مع علي سوي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ 19 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و نصف

كيكي سيتين.. مغامرة أم انهيار؟

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

منذ 38 دقيقة

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 ص

تشكيلة برشلونة المنتظرة مع كيكي سيتين.. 3 لاعبين يختفون ووجه جديد يظهر

فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

09:48 ص

أمور يعشقها الجمهور.. 4 أسباب قادت بارتوميو للتعاقد مع مدرب برشلونة الجديد

10:36 ص

مستشار بارتوميو يفجر كبرى المفاجآت عن إقالة فالفيردي

09:58 ص

رينيه فايلر يتراجع ويوافق على مهاجم الأهلي الجديد

11:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status