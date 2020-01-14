محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، سوق الجملة بالمنصورة، يرافقه الأستاذ سعد الفرماوي، السكرتير العام، والأستاذة منال الغندور، السكرتيرة المساعدة.



المحافظ أكد ضرورة الاستغلال الأمثل لأراضي المحافظة، وتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى اتخاذ خطوات عملية لنقل سوق الجملة من داخل الكتلة السكنية والاستفادة من الأرض المقام عليها.



وأشار المحافظ، إلى أنه تتم دراسة نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة، لمكان مناسب يتسع للسوق ويضمن سهولة حركة المرور، والنقل في أثناء الدخول والخروج والطرق المؤدية إليه.