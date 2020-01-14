«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH البحرين اليوم YALLA Bahrain

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مشاهدة مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر

مشاهدة مباراة البحرين ضد أستراليا بث مباشر لايف حيث يستضيف ملعب تامسات مباراة اليوم في منافسات المجموعة الاولى من فاعليات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التى تقام في تايلاند ونتابع مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر في تحديث مستمر بدون تقطيع عبر رابط yallakora مباشر.





مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة

مباراة البحرين ضد أستراليا

الساعة 3:15 عصرا بتوقيت فى مصر

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى السعودية

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى الأردن

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فى سوريا

الساعة 4:15 عصرا بتوقيت فى فلسطين















