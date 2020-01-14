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الملحقية الثقافية للمملكة بالقاهرة تشارك في ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:50 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عمرو سمير
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شاركت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية، في فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي، الذي ينظمه المجلس المصري الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من15 دولة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ويشارك في الملتقي الذي عقد تحت عنوان "الشعر وثقافة العصر"، ويستمر على مدى أربعة أيام، شاعران سعوديان وهما الشاعر الدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي، والشاعر محمد بن يعقوب.

ويناقش ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي في دورته الخامسة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بفن الشعر، فيما تختتم فعالياته بإعلان اسم الفائز بجائزة الملتقى، الذي يُعد واحدًا من أهم الملتقيات العلمية المتخصصة في فن الشعر بالوطن العربي.

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