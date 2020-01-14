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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا في بيان هام

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:38 ص
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الطقس غدا
الطقس غدا
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الطقس غدا، كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 15/1/2020، في بيان مهم صادر عن الهيئة اليوم.

وقالت الأرصاد الجوية في البيان، إن الطقس غدا يشهد شبورة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وتكون ﻛﺜﻴﻔﻪ ﺗﺼﻞ ﻟحد اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ بعض اﻟﻤﻨﺎطق، بينما يسود البلاد طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ويكون شديد اﻟﺒﺮودة في ساعات الليل.

وعن الطقس غدا، أكدت الأرصاد الجوية أن وسط سيناء وشمال الصعيد يشهدان، ﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت، وتكون اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨوﺑﻴﺔ شرﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘدﻟﺔ.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط، غدا، فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر ، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس غدا.. بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة
مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة
سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجة
قنا العظمى 27 درجة والصغرى 8 درجة
أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة
سانت كاترين العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة
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حالة الطقس الطقس غدا الطقس الارصاد الجوية

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