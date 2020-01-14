العثور على كمية من مخدر البانجو طافية على سطح المياه بالغردقة





من جانبها قامت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الغردقة بسحب الجوالين ونقلهما إلى القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتحديد من وراء تلك الواقعة.





تم التحفظ على المضبوطات وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، لسرعة كشف غموض تلك الواقعة وضبط الجناه في أسرع وقت ممكن.



عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على كمية من مخدر البانجو، داخل جوالين بعد أن قذفتهما الأمواج على أحد شواطئ شمال مدينة الغردقة الساحلية.