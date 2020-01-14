24 ألف طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بأسوان





وأوضح، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنتهي يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري بامتحان الدراسات الإجتماعية للجميع، عدا مدارس اللغات التي تنتهي امتحاناتها يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري بمواد المستوى الرفيع.



وأكد الفيومي، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تأمين جميع اللجان، كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات لتلقي أي شكاوى أو مشكلات قد تحدث خلال فترة الامتحانات، مشددا على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.



قال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن اليوم انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2019/2020) بمدارس أسوان.ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 24 ألفًا و180 طالبًا وطالبة (عام، خاص، لغات، رياضي، دمج، منازل) اليوم امتحانهم في مادة (اللغة العربية والخط والإملاء) أمام 292 لجنة على مستوى المديرية، بواقع 67 لجنة بإدارة أسوان 21 لجنة بإدارة دراو 35 جنيها بإدارة نصر النوبة 73 لجنة بإدارة كوم إمبو 96 لجنة بإدارة إدفو.