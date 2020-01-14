عايدة رياض: وافقت على الاشتراك في "الموقف" لهذه الأسباب

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فيلم "الموقف".



وكشفت عايدة ل"الفجر الفني" عن أسباب قبولها للعمل في فيلم "الموقف"، وقالت أن الذي جذبها للفيلم هو حبها الشديد للأعمال التي تتناول القصص الشعبية، لأنها تكون واقعية وقريبة جدًا لدى الناس، مُشيرة أن السبب الآخر هو أن قصة الفيلم مكتوبة بشكل جيد، وهي قصة واقعية تجمع بين الإثارة والحب والأكشن،كما تتوافر فيها العديد من المشاكل، مُضيفة كل يجول في خاطرك ستجده موجودًا في ذلك الفيلم.



كما تحدثت عن حبها الشديد للشباب حيث قالت أنهم يكونون دائمًا مستعدين لتقديم أفضل ما لديهم، نظرًا لتوافر الحماس الشديد عندهم، مُضيفة أنهم يجددون طاقتنا من خلال العمل معهم.



وروت عايدة عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها داخل أحداث الفيلم، حيث قالت أنها تجسد دور سيدة متزوجة تُدعى "شروق" تسكن في حارة شعبية، لديها شقيقة تُدعى "أمل"، تحاول جاهدةً لاقناعها بالزواج، لكنها تُفضل انتظار الحب، فتحاول اقناعها بعدم انتظاره، وأن تتزوج من أي شخص يقوم بالتقدم لها،حتى وإذا كان يتسم بصفات الشر، مُضيفة شخصيتي واقعية زيادة عن اللزوم.



فيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي،ويناقش ما يحدث داخل المناطق الشعبية.



وفيلم "الموقف"بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، بيومي فؤاد، ريكو، سامي مغاوري، عايدة رياض، منة فضالي، محمد الصاوي،طاهر أبو ليلة أيمن منصور، مراد فكري،محمد رضا، و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم،والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.