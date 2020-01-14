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رئيس "الاستطلاع" الأسبق: الإخوان يستهدفون زعزعة ثقة الشعب بجيشه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:44 ص
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اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
رقية جمال
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن ما تقوم به مصر الآن -في إشارة لمناورة قادر 2020- ليس دور القوات المسلحة فقط وإنما قوى الدولة الشاملة، متمثلة في القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والكتلة الحيوية وهو الشعب المصري، والقوة المعنوية.

وأوضح "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن أعداء مصر دائمًا ما يركزوا على الحالة المعنوية للشعب المصري، وجماعة الإخوان تقوم بنشر الشائعات بعد فشلها في حرب السلاح والخسة والخيانة لإفقاد الشعب المصري الثقة في نفسه وجيشه وبلده.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الإخوان قاموا بهذا التصرف الأهوج العشوائي؛ لكونهم مثل الغريق الذي يحاول إنقاذ نفسه، موضحًا أن ما دفع فايز السراج للتوقيع على وثيقة بيع ليبيا للإخوان العثمانيين متمثلين في أردوغان، فالإخوان في مصر كانوا يريدون تسليم مصر لتركيا تسليم مفتاح مثلما حدث في ليبيا، وما يقوم به الإخوان موجهة للشارع المصري للتغطية على فضائح الإخوان بالشائعات المغرضة.
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