صدام حسين يضع بثينة الرئيسي في ورطة كبيرة وهذا رد فعلها

تعرضت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي لهجوم حاد، من الشعب الكويتي، عقب نشرها صورة، عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، تجمع الراحل سلطان قابوس وصدام حسين.





بثينة الرئيسي تنشر صورة مثيرة





ونشرت بثينة الرئيسي صورة تجمع الراحلين السلطان قابوس وصدام حسين رئيس العراق الأسبق، ما أثار حفيظة الكويتيين الذين انهالوا عليها بالتعليقات السلبية، والمسيئة لها.





التعليقات على صورة بثينة الرئيسي





ووصف أحد المعلقين، على صورة بثينة الرئيسي عبر "سناب شات" أنها استفزازية، ولابد من حذفها.





بثينة الرئيسي تستجيب





واستجابت بثينة الرئيسي لطلبات الكويتيين وقامت على الفور بحذف هذه الصورة، من حسابها؛ إرضاءً للناس وحتى لا تغضب أحد منهم.





اعتذار بثينة الرئيسي





واعتذرت الفنانة بثينة الرئيسي رسميًا للشعب الكويتي، عن نشرها صورة ظهر فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مع السلطان قابوس.





بكاء بثينة الرئيسي





وبكت بثينة الرئيسي خلال اعتذارها، في فيديو نشر لها، وقالت: "بعتبر نفسي مواطنة كويتية، وما فعلته خطأ كبير لا يغتفر".





راسلة بثينة الرئيسي





ووجهت العمانية بثينة الرئيسي رسالة إلى الشعب الكويتي، قائلةً: "ما أقدمت عليه خطأ فادح وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم أقم بمراجعتها قبل نشرها، هذا خطئي ولن أكرره أبدا".