وسام بريدي يرزق بمولودته الثانية.. ويطلق عليها هذا الاسم

رزق الإعلامي وسام بريدي بطفلته الثانية فجر اليوم، وذلك من زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وسط فرحة عارمة منهما.



وشارك وسام محبيه بهذا الخبر السعيد، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت معه زوجته.



وعلق على الفيديو قائلًا: "آيا صوفيا بريدي أهلاً بك في عالمنا 14/1/2020".



وعلى الفور، انهالت التعليقات والتهاني القلبية على وسام بريدي وزوجته من محبيهما ومتابعيهما عبر خاصية التعليقات بموقع إنستجرام، متمنيين لهما السعادة والفرح وأن يرعاها الله ويبارك فيها.



جدير بالذكر أن وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي لديهما طفلة أخرى تسمى بيلا ماريا، وداىمًا ما يشارك محبيه بصورها معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.