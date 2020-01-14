رئيس الوزراء البريطاني: أحتاج إلى إنقاص وزني.. ولا أستطيع التخلي عن "الجُبن"

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه يريد إنقاص وزنه في عام 2020، ولكنه لا يستطيع أن يكون "نباتيًا"، حيث يتطلب الأمر الكثير من التركيز ويعني التخلي عن الجبن.



وصرح خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد اعترافه بأنه يريد أن يخسر بعض الوزن في العام المقبل.



وكما صرح جونسون الذي سئل عن شركة الطيران الاقليمية البريطانية فلايبي، بأنه سيضمن حصول البلاد على الاتصال الاقليمي الذي تحتاجه، لكنه حذر من وجود قيود على ما يمكن للحكومة أن تفعله للشركات الخاصة.



وأضاف، ليس من حق الحكومة أن تتدخل وتنقذ الشركات التي تتعرض ببساطة للمشاكل، ولكن لا شك أننا نرى أهمية فلايبي في توصيل الاتصال عبر المملكة المتحدة بأكملها".



وأعلنت هيئة الاذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا قد تخفض ضرائب المسافرين جوًا على جميع الرحلات الداخلية للمساعدة في انقاذ شركة الطيران الاقليمية فلايبي المتعثرة.



وقالت الشركة إن وزير المالية ساجيد جاويد سيلتقي في وقت لاحق مع ممثلين عن وزارة النقل، ورجال الأعمال، لمناقشة الضرائب، وإمكانية تأجيل فاتورة فلايبي.



ويبدو أن رحلات شركة "فلاي بي" تعمل كالمعتاد اليوم الثلاثاء، بعد يوم من ظهور تقارير إخبارية تشير إلى أنها بحاجة إلى جمع أموال جديدة بسرعة لمساعدتها على البقاء خلال فصل الشتاء عندما يكون الطلب على السفر أقل.



وأدى ذلك إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون التي انتخبت في ديسمبر. وفاز حزبه المحافظ بمقاعد جديدة عبر المناطق التي تخدمها فلايبي، بمساعدة وعد لتحسين الاتصال بين مدن المملكة المتحدة خارج لندن.



وتشمل شبكة خطوط فلايبي أكثر من نصف الرحلات الداخلية البريطانية خارج لندن.



