خبير عسكري: "قادر 2020" ليست موجهة ضد أحد

ليست موجهة لطرف بعينه، و



وأشار "خلف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ""، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك 3 رسائل من مناورة "قادر 2020"، منها أنها رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن قواته المسلحة، على درجة عالية من الكفاءة، وسرعة رد الفعل لمواجهة أي تهديد يواجه مصر بحرا وبرا وجوا.



وأضاف أن "قادر 2020" بمثابة رسالة ردع لأي جهة تفكر في الاعتداء على مصر، منوها بأنه رغم استعراض مصر قوتها، إلا أننا دولة سلام، وما تجريه من تدريبات يأتي في إطار حفظها على الأمن القومي، وإظهار استعدادها القتالي.



قال اللواء محمود خلف، الخبير العسكري، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة "قادر 2020"تأتي في إطار حفاظ القوات المسلحة، على درجة عالية من الاستعداد.